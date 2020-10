Australien: Vier Neugeborene sterben nachdem ihnen eine Herzoperation aufgrund der COVID-Regeln verweigert wurde

Bild: 9News

Zwischenstaatliche Transfers nach Melbourne aufgrund von Beschränkungen der Coronasperre blockiert.

Vier Neugeborene in Adelaide, Australien, sind gestorben, nachdem ihnen eine lebensrettende Herzoperation aufgrund von Reisebeschränkungen für Coronaviren verweigert wurde.

Adelaide ist die einzige australische Hauptstadt auf dem australischen Festland, in der es keine Kinderherzoperationen gibt, weshalb etwa 100 Babys pro Jahr zur Behandlung zwischen den Bundesstaaten geschickt werden müssen.

Aufgrund der von der australischen Regierung verhängten COVID-19-Sperrverbote wurden jedoch die Transfers nach Melbourne eingestellt und die Babys müssen stattdessen eine längere Reise nach Sydney antreten.

“Der Observatoriumsprofessor John Svigos sagte, dass vier Babys, die im vergangenen Monat in Adelaide gestorben waren, nicht verlegt werden konnten und “mit ziemlicher Sicherheit” von einer Operation vor Ort profitiert hätten”, berichtet 9 News.

Four Newborns in Adelaide have died after being denied lifesaving heart surgery because it wasn’t available in Adelaide, and they couldn’t be transferred interstate because of travel restrictions. #9News pic.twitter.com/IFZsv9kq4k

— 9News Australia (@9NewsAUS) October 20, 2020