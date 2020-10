Auf dem Weg in einen nuklearen Alptraum

Die Bedrohung eines Atomkrieges kommt vom Westen, nicht vom Osten, eine Bedrohung, die gleich am Ende des Zweiten Weltkrieges fast Wirklichkeit wurde, als die USA und Großbritannien einen Atomangriff auf die Sowjetunion in Erwägung zogen, um das Problem der Niederlage Nazideutschlands für sie zu lösen. Sie hatten gehofft, Hitler würde den Sozialismus in der UdSSR zerstören und dann Russland und die anderen Sowjetrepubliken auf westliche Kolonien zur Ausbeutung ihrer Ressourcen, Märkte und Ländereien reduzieren. Hitler und die deutschen Faschisten scheiterten, ihre Streitkräfte wurden vernichtet, und Deutschland und der größte Teil Europas wurde in Schutt und Asche gelegt.

Aber obwohl die deutschen Faschisten besiegt wurden, wurde die faschistische Weltordnung nicht besiegt. Für die westliche Öffentlichkeit als Demokratien, als Nationen der Freiheit und der Freiheit verkleidet, setzten die USA und die anderen NATO-Staaten das faschistische Programm in anderen Formen fort. Die “Freiheit”, die sie zuließen, bestand darin, wie diktiert zu leben, wie es die Madison Avenue dem Volk verkauft hatte. Sie erlaubten sogar, unter dem Druck des Beispiels der UdSSR, einige Vorteile für die arbeitende Bevölkerung, während sie alle kriminellen Methoden anwandten, um den realen Sozialismus zu besiegen, wo immer er sich befand. Vor allem versuchten sie…..

Quelle: Walking Into A Nuclear Nightmare