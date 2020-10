New Yorker Gouverneur warnt: Die Menschen sollten “sehr skeptisch” sein, wenn es um den Impfstoff gegen Covid-19 geht

Gouverneur Andrew Cuomo ist der jüngste Demokrat, der Zweifel an einem möglichen Covid-19-Impfstoff geäußert hat, indem er sagte, er vertraue der FDA (Food and Drug Administration) und dem CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nicht so.

In einem Montagmorgen-Interview mit ABCs “Good Morning America” behauptete Cuomo, dass die CDC und die FDA “keine Glaubwürdigkeit haben”, solange Präsident Donald Trump im Amt ist, und die Öffentlichkeit solle “sehr skeptisch” gegenüber jedem Impfstoff sein, der entwickelt wird.

“Ich bin nicht so zuversichtlich, aber meine Meinung spielt keine Rolle. Ich glaube nicht, dass das amerikanische Volk so zuversichtlich ist”, sagte der Gouverneur. “Ich glaube, dass die amerikanische Öffentlichkeit der Einnahme des Impfstoffs sehr skeptisch gegenüberstehen wird, und das sollte sie auch sein.

Wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, so Cuomo, werden die Staaten unabhängige Ärzte brauchen, die ihn selbst testen, um sicherzustellen, dass er “sicher” ist, was er in New York zu tun gedenkt.

“Ich glaube, im ganzen Land werden Sie jemanden anders als die FDA und die CDC brauchen, die sagen, dass es sicher ist”, sagte er.

Obwohl er anscheinend kein Vertrauen in die Verwaltung oder die FDA und die CDC hat, lobte Cuomo das Mitglied der Coronavirus-Task-Force des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, der kürzlich kritischer gegenüber dem Präsidenten geworden ist, nachdem er gegen eine Werbekampagne Einspruch erhoben hatte, in der er sagte, er sei falsch zitiert worden, und in einem “60-Minuten”-Interview behauptete, die Verwaltung habe seine Medienauftritte “kontrolliert”.

“Sie haben Dr. Fauci jetzt sagen lassen, dass sie im Grunde versucht haben, ihm einen Maulkorb anzulegen”, sagte Cuomo. “Er hat in dieser Frage die höchste Glaubwürdigkeit in der Nation.”

Cuomo schließt sich in seiner Kritik an einem möglichen Impfstoff vielen anderen Demokraten an, darunter Joe Biden und sein Vizekandidat Kamala Harris.

“Ich vertraue Impfstoffen, ich vertraue Wissenschaftlern, aber ich vertraue Donald Trump nicht. Im Moment kann das amerikanische Volk das auch nicht”, sagte Biden im September.

“Wenn Donald Trump uns sagt, wir sollen es nehmen, dann nehme ich es nicht”, sagte Harris während der Debatte des einzigen Vizepräsidenten.

Wie diesen Demokraten wurde Cuomo vorgeworfen, die “Impfgegner”-Logik angewandt zu haben, um das Vertrauen in einen Impfstoff zu “untergraben”, wobei einige Kritiker sogar auf die umstrittene Führung des Gouverneurs während der Pandemie verwiesen, die eine Anordnung vom März für Pflegeheime in seinem Bundesstaat beinhaltete, positive Covid-19-Fälle zu akzeptieren, eine Entscheidung, von der viele Menschen sagen, sie habe zu Tausenden von Toten geführt.

Quelle und mehr Details: New York Governor Cuomo goes ‘full anti-vaxxer’ on Covid-19 vaccine, says people should be ‘very skeptical’