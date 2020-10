Kanadische Internierungslager

Von einem Kanadischen Bürger der von den USA nach Kanada zurück gekehrt ist.

Ich bin in Kanada, und wir sind gerade von einer Reise in die USA zurückgekehrt. Ich habe gerade Ihren Beitrag “Neuer Gesetzentwurf gibt dem Militär in Notfällen Immunität gegenüber Australiern & Internierungslagern in Kanada” gelesen.

Es gibt in der Tat Lager für uns! Aber sie sind nicht GERADE für internationale Reisende, die keinen Platz für eine Quarantäne haben. Ich habe von den Zollbeamten ein Formular erhalten, auf dem steht, dass wir, wenn wir gegen irgendeinen Teil der Quarantänemaßnahmen verstoßen, “in eine Quarantäneeinrichtung” verlegt werden. Ich habe Screenshots des Formulars gemacht, falls Sie sie mit anderen teilen möchten, ich weiß nur nicht, wie ich Ihnen die Fotos schicken soll.

Danke!

Quelle: Canadian Internment Camps