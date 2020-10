Der Grund warum die Frau des Bürgermeisters von Moskau Hunter Biden 3,5 Millionen Dollar zahlte…

Laut den vom Finanz- und Heimatschutzausschuss des Senats vorgelegten Dokumenten des US-Schatzamtes wurden Hunter Biden von der Frau des Bürgermeisters von Moskau 3,5 Millionen Dollar gezahlt.

Der Bericht des Finanz- und Heimatschutzausschusses des Senats wurde letzten Monat veröffentlicht und war verheerend.

Hunter Biden erhielt eine Überweisung in Höhe von 3,5 Millionen Dollar von Jelena Baturina, der Frau des ehemaligen Moskauer Bürgermeisters.

Bis heute wussten wir nicht, warum Jelena Baturina Hunter Millionen von Dollar zahlte.

OAN-Reporter Jack Posobiec hat die Antwort.

BREAKING: Hunter Biden associate’s emails reveal details of deal with fmr Moscow mayors wife to launder funds into the US in avoidance of sanctions, Devon Archer claimed firm received $200M – @OANN

