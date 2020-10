Weltweites Gaslighting

Wenn Ihnen der Begriff “Gaslighting” nicht geläufig ist, hier eine kurze Auffrischung aus Wikipedia:

Gaslighting ist eine Form der psychologischen Manipulation, bei der eine Person oder eine Gruppe heimlich Zweifel bei einer Zielperson oder -gruppe sät und sie dazu bringt, ihr eigenes Gedächtnis, ihre Wahrnehmung oder ihr Urteilsvermögen in Frage zu stellen, was bei ihnen oft kognitive Dissonanz und andere Veränderungen hervorruft, einschließlich eines geringen Selbstwertgefühls.

Betrachten wir einmal, was bei der ganzen Covid-Verrücktheit passiert ist, und Sie entscheiden selbst (wenn Sie noch klar denken können), ob das, was passiert ist, der Definition von Gaslighting entspricht oder nicht. Im März haben der US Surgeon General, die CDC, die WHO und eine Reihe anderer medizinischer “Experten” verkündet, dass gesunde Menschen keine Gesichtsmaske zu tragen brauchen.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Disease, hat im März zu Protokoll…..