TotalBitcoin #128: Dr. Markus Krall und Stefanie von Jan- Gold und Bitcoin im Währungswettbewerb.

Dr. Markus Krall- Bestsellerautor, Wirtschaftswissenschafter, CEO von Degussa und Gründer der Atlas Initiative für Recht und Freiheit- spricht mit mir und Stefanie von Jan (Ökonomie-Dozentin, Autorin & Bitcoiner) über: In diesem Podcast befragen wir Markus Krall über seine Meinung zu Bitcoin und klären mögliche Missverständnisse auf Markus Krall spricht Bitcoin durchaus eine interessante Position im Währungswettbewerb bei und befürwortet sehr weitere alternative Währungen neben Gold Der Tweet von Markus Krall, dass Bitcoin einen net asset value von Null habe, ist der wohl am meisten missverstandenste Tweet. Dies war bezogen auf eine bilanzielle Perspektive im Vergleich zur EZB.

