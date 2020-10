Sie bereiten sich vor!? Australiern & Internierungslager in Kanada: Neuer Gesetzentwurf gibt Militärs in Notfällen Immunität

Der gesamte Zweck der Abriegelungen sollte darin bestehen, die Kurve abzuflachen, weil so viele Menschen krank werden könnten und zu Millionen sterben könnten, so dass nicht mehr genügend Betten zur Verfügung stehen. Sie wechseln ständig die Ausrede, um die Macht ständig aufrechtzuerhalten. Autoritarismus/Totalitarismus, Willkommen im 1. Jahrhundert.

Im australischen Bundesparlament wurde ein neuer Gesetzentwurf eingebracht, der ausländischen Militär- und Polizeikräften, die in Australien während eines Notfalls operieren Immunität gewährt. Mit dem Defence Legislation Amendment (Enhancement of Defence Force Response to Emergencies) Bill 2020 werden der Defence Act 1903 und der Defence Reserve Service (Protection) Act 2001 (DRSP Act) dahingehend geändert, dass Mitglieder der Reserven der australischen Streitkräfte (ADF) einberufen werden können und volle Immunität erhalten, wenn sie Aufgaben wahrnehmen, zu denen sie möglicherweise aufgeboten werden. Der Gesetzentwurf wird auch Mitgliedern der ADF sowie allen anderen Angehörigen des Verteidigungspersonals und sogar Angehörigen ausländischer Streitkräfte, die in einem zivilen Notfall eingesetzt werden, Immunität gewähren.

Unterdessen werden in Kanada Quasi-Internierungslager eingerichtet. Ein Politiker aus Ontario verurteilte die Covid-19-Quarantänestätten der kanadischen Bundesregierung als “Internierungslager”, was zu der Vermutung geführt hat, dass sie beabsichtigen, Kanadier einzusperren. Ich habe sogar die Gerüchte gehört, dass man sie anrufen und sagen kann, dass man glaubt, jemand habe COVID-19 und dass er aus dem Gefängnis entlassen wird. Diese Aussagen sind im Moment im Allgemeinen falsch. Es gibt sie jedoch und es handelt sich dabei um Einrichtungen, die von der Bundesregierung für “Reisende” gemietet werden, die KEINE Alternative zur obligatorischen Quarantäne haben. Die Gefahr damit ist ganz klar, es öffnet die Tür zu Zwangsquarantänen wie in Neuseeland. In Thailand müssen Sie auf eigene Kosten 2 Wochen lang in einem von der Regierung bezeichneten Hotel unter Quarantäne gestellt werden.

