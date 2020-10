Frankreich: Durchsuchung der Häuser von Regierungsbeamten die Abriegelung geleitet haben

shutterstock.com

Am Donnerstag, Stunden nachdem Präsident Emmanuel Macron eine COVID-19-Ausgangssperre in acht Großstädten sowie in Paris und seiner Region verkündet hatte, wurden die Häuser der politischen und Gesundheitsbeamten durchsucht, die während der vollständigen Abriegelung Frankreichs vom 17. März bis 11. Mai an der Spitze standen. Die Untersuchungskommission des Gerichtshofs der Republik, die über Strafanzeigen gegen hochrangige Regierungsbeamte während ihrer Amtszeit urteilt, organisierte die Razzien im Rahmen der Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Umgang der Beamten mit der COVID-19-Krise in den ersten Monaten dieses Jahres.

Über 30.000 Todesfälle, fast die Hälfte davon in Heimen für pflegebedürftige alte Menschen, wurden in Frankreich der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit zugeschrieben. Auf dem Höhepunkt der Epidemie wurden Menschen mit Symptomen von COVID-19, der mit dem Virus verbundenen Krankheit, gebeten, zu Hause zu bleiben und Fiebersymptome mit Paracetamol zu bekämpfen, Hausärzte wurden daran gehindert, trotz geringerer Krankenhausaufenthalte und Sterblichkeitsraten eine Behandlung zu verschreiben – einschliesslich des häufig verwendeten Hydroxychloroquin in Verbindung mit Azythromycin. Die Patienten wurden nur dann im Krankenhaus behandelt, wenn sie unter schweren Atemnot litten.

Nach Ansicht eines der führenden Infektiologen Frankreichs, Professor Christian Perronne, hätte die Mehrzahl dieser 30.000 Todesfälle….

Quelle: Homes of gov’t officials who presided over France’s lockdown raided, investigation ongoing