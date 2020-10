Das Militär hilft den Zivilisten in Katastrophenfällen — dieser Grundsatz scheint auch in der Corona-Krise zu gelten. Und so ist die Bundeswehr seit Monaten im Einsatz, um Behörden zu unterstützen, die versuchen, die politisch verordneten Anti-Corona-Maßnahmen umzusetzen. Diese sogenannte Amtshilfe soll noch ausgeweitet werden. Was bei Naturkatastrophen wie Hochwasser, Flut, Flächenbränden und Erdbeben üblich scheint, sorgt für Fragen. Das reicht von der, ob es sich bei der Covid-19-Pandemie tatsächlich um eine Naturkatastrophe handelt, über die, welche Rolle die Bundeswehr in der politisch verursachten Krise spielt, bis hin zu der Frage, was grundsätzlich damit bezweckt wird. Im Folgenden wird versucht, Antworten zu geben.