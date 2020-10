Wochenbericht: Auch letzte Woche wieder fast vierzig Nato-Flugzeuge an Russlands Grenzen geortet

Auch letzte Woche haben sich wieder fast 40 Militärflugzeuge der Nato der russischen Grenze genähert. Zwei russische Abfangjäger mussten aufsteigen, um Flugzeuge abzufangen, die der Grenze zu nahe kamen. Wie üblich fasse ich die Ereignisse der Woche hier zusammen.

Seit Anfang September berichte ich wöchentlich über die Aktivitäten der Nato an Russlands Grenzen. Der Grund ist, dass die westlichen „Qualitätsmedien“ immer wieder von „aggressiven“ russischen Flugmanövern berichten, aber verschweigen, was die Streitkräfte der Nato an Russlands Grenzen treiben. Dadurch entsteht…