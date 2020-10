Paul Craig Roberts: Das Leben in der Matrix ist unsere Zukunft

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Frage, die jeder von uns sich selbst und einander stellen muss, lautet: Warum erhalten wir von Gesundheitsbehörden, politischen Behörden und Presseprostituierten so viele Fehlinformationen über Covid? Wir erhalten eine Menge Fehlinformationen von Gesundheitspraktikern, weil sie die Scheininformationen von Gesundheitsbehörden und von Forschern erhalten, die mit Big Pharma in Verbindung stehen. Aber warum belügen uns die Gesundheitsbehörden selbst?

Nehmen Sie das Problem der Masken. Die Masken, die von der grossen Mehrheit der Weltbevölkerung, einschliesslich der Gesundheitsdienstleister, getragen werden, können das Ein- und Ausatmen von Bakterien und Viren nicht verhindern. Wenn eine Person, die eine dieser Masken trägt, an einer Erkältung, Grippe oder Covid erkrankt ist, kann die Maske verhindern, dass die Person auf andere Personen, Arbeitsplatten und Frischwaren niest und hustet. Aber die Masken können den Träger nicht daran hindern, Covid ein- und auszuatmen, das in der Luft liegt und sich als Aerosol verbreitet. Die einzigen Menschen, die eine dieser Masken tragen sollten, sind Menschen, die sich in öffentlichen Bereichen aufhalten und unter anderen Menschen husten und niesen. Um die Verbreitung des Virus zu vermeiden, sollten infizierte Personen zu Hause bleiben.

Wenn die Masken, die die Menschen tragen, vor Bakterien, Viren und anderen Krankheitserregern geschützt sind, hätten Masken mit N95 und höherem Rating keinen Sinn. Die medizinischen Autoritäten wissen das, warum wird den Menschen also gesagt, ja sie werden sogar gezwungen, untaugliche Masken zu tragen?

Dies ist eine besonders beunruhigende Frage, wenn Experten, die nicht mit Big Pharma verbunden sind, uns sagen, dass das Tragen einer Maske gefährlich…

Quelle: Paul Craig Roberts: Life Within The Matrix Is Our Future