Millennials werden den Impfstoff erst Ende 2022 bekommen! Daher keine Normalität bis zu diesem Zeitpunkt!?

….Jeden Monat eine neue Ankündigung das der “so erhoffte” Impfstoff sich verzögern wird. Das bedeutet nichts anderes das die “alte Normalität” auf die viele hoffen immer weiter nach hinten verschoben wird und somit die “neue Normalität” zur Gewohnheit werden soll wird!

Vergessen Sie einen COVID-19-Impfstoff bis zu den Präsidentschaftswahlen oder einen bis Januar 2021. Es kann noch bis 2022 dauern.

Dr. Soumya Swaminathan, Chefwissenschaftlerin der WHO, zitiert von CNBC, sagte, dass die am meisten gefährdeten Teile der Bevölkerung, wie Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Mitarbeiter an vorderster Front und ältere Menschen, den Impfstoff zuerst erhalten werden. Dies bedeutet, dass durch die diese Priorisierung die meisten bis möglicherweise 2022 warten müssen. Das Video hier….



“Die meisten Menschen sind sich einig, dass es mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen und den Mitarbeitern an vorderster Front beginnt, aber selbst dort muss man definieren, welche von ihnen am stärksten gefährdet sind, und dann die älteren Menschen und so weiter”, sagte Swaminathan.

Es werden viele Empfehlungen veröffentlicht, aber ich denke, dass ein durchschnittlicher Mensch, ein gesunder junger Mensch, vielleicht bis 2022 warten muss, um einen Impfstoff zu erhalten”, sagte sie.

Swaminathan sagte, es bestehe die Möglichkeit, bis 2021 mindestens einen sicheren und wirksamen Impfstoff zu entwickeln, aber sie wies darauf hin, dass dieser nur in “begrenzten Mengen” zur Verfügung stehen werde.

Derzeit befänden sich weltweit zehn Impfstoffe in der späten Phase der klinischen Erprobung, sagte Swaminathan. Mehrere Impfstoffe, insbesondere die von AstraZeneca, Eli Lilly und Johnson & Johnson, seien jedoch in den letzten Wochen pausiert worden, um Sicherheitsbedenken auszuräumen – was die Befürchtungen verstärkte, dass die Fristen der Entwicklung hinausgeschoben werden könnten.

Am Mittwoch sagte der Berater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, in einem Videokonferenz-Interview gegenüber CBS News, dass Impfstoffe für die Allgemeinbevölkerung bereits im “sagen wir April 2021” fertig sein könnten.