JAHRHUNDERT-LEAK: Der Inhalt auf HUNTER BIDENS LAPTOP ist viel krasser als erahnt!

Am 14. Oktober veröffentlichte die New York Post einen brisanten Artikel , der auf Social Media umgehend zensiert wurde: Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad (dt. Rauchende Pistole: E-Mail zeigt, wie Hunter Biden den ukrainischen Geschäftsmann dem VP-Vater vorgestellt hat) Verbotene Äpfel sind bekanntlich die süssesten und so wurde der Enthüllungs-Artikel wohl zum meistgelesenen des Jahres! In dem Artikel geht es primär um eine E-Mail, die beweist, dass Joe und Hunter Biden in einen Korruptionsskandal mit dem Energiekonzern Burisma verwickelt sind. Besonders wichtig ist, dass Joe Biden mehrfach öffentlich über den Sachverhalt…..

