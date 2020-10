Bill Gates in NBC-Interview: Vier Jahre Lockdowns und zehn Jahre Wiederaufbau

Pharmaunternehmer Bill Gates, der nach eigenen Angaben mit seinen Impfunternehmungen 20fache Gewinnmargen einfährt (2000% Gewinn), hat wieder einmal eines seiner berüchtigten Interviews gegeben. Laut Gates soll es vier Jahre lang Corona-Masken, Lockdowns und co geben. Danach zehn Jahre Wiederaufbau der zerstörten Wirtschaft. Dies gab er in einem Interview mit dem us-amerikanischen Sender NBC vor wenigen Tagen bekannt. Der Wiederaufbau – The Great Reset – soll die uns bisher bekannte Gesellschaft und Wirtschaft völlig umkrempeln.

Während Propagandisten und Aktivisten hierzulande noch jeden…..