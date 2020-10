Xi Jinping erklärt den Elitetruppen “Bereitet euch auf Krieg vor”

USS Barry (DDG 52) transits waters of the Taiwan Strait, Oct. 14, 2020. Via US Navy

China hat sein Militär erneut in einen “hohen Alarmzustand” versetzt, nachdem vor kurzem zwei Kriegsschiffe der US-Marine durch die Meerenge von Taiwan gesegelt sind. Ende letzter Woche segelte der US-Zerstörer John McCain in die Nähe der umstrittenen Paracel-Inseln, die von China verwaltet und militarisiert werden, woraufhin das PLA-Militär die USA warnte, “ihre Provokationen einzustellen”.

Der jüngste Zwischenfall war am Mittwoch, als der Lenkwaffenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse USS Barry die Meerenge passierte. Washington betonte schnell, es handele sich um einen “Routine-Transit” wie andere zum Zweck friedlicher “Freiheit der Schifffahrt”, während Peking erneut die “aufrüttelnden Erklärungen und Schritte” anprangerte.

Die staatlich unterstützte Global Times sagte, der Transit der USS Barry habe dazu geführt, dass Vermögenswerte von Chinas Eastern Theater Command mobilisiert wurden. Es “organisierte See- und Luftstreitkräfte und verfolgte und überwachte den Zerstörer USS Barry während des gesamten Kurses, als das US-Kriegsschiff am Mittwoch durch die Straße von Taiwan segelte”, so GT.

Der Oberst der PLA, Oberst Zhang Chunhui, sagte: “Wir fordern die USA mit Nachdruck auf, keine Schritte zu unternehmen, die Unruhe stiften. Die Kommandokräfte sind stets in höchster Alarmbereitschaft, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität sowie Frieden und Stabilität in der Meerenge von Taiwan entschlossen zu schützen.

Diese jüngsten Spannungen aufgrund der US-Präsenz auf den umstrittenen Seewegen führten dazu, dass das Militär der PLA in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Obwohl dies nichts Neues ist, ist die Sprache des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Bezug auf Kriegsgerede bedrohlicher geworden.

Via BBC

Während der Besichtigung eines Militärstützpunktes in Chaozhou City in der südlichen Provinz Guangdong soll Xi den Elitetruppen gesagt haben, “einen Zustand hoher Alarmbereitschaft aufrechtzuerhalten” und “sich mit ganzem Herzen und aller Energie auf den Krieg vorzubereiten”.

Dies geschieht auch zu einem Zeitpunkt, da neue Berichte bekannt wurden, dass die Trump-Regierung drei Arten von größeren Waffenverkäufen an Taiwan genehmigt hat, die China als Verletzung des seit langem bestehenden Status quo “Ein China” verurteilt hat. Es werden auch fortgeschrittenere Waffen in Erwägung gezogen, so dass die Bedrohungen von Peking aus nur noch heftiger werden dürften.

Quelle: Xi Jinping Tells Elite Troops “Prepare For War” As US Destroyer Sails Through Taiwan Strait