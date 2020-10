WHO-Regionaldirektor für Europa: Regierungen sollten aufhören Sperrungen zu verordnen

Foto: European Centre for Disease Prevention and Control CC BY 2.0

Die Regierungen sollten aufhören, Sperrungen zu verordnen, sagt Hans Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa. Seiner Meinung nach sollten Schließungen ein “letzter Ausweg” sein, da sie auch viele Gesundheitsschäden verursachen.

NEW: WHO Europe Director, Hans Kluge tells me, no government should enforce another national lockdown unless it is absolutely necessary, a last resort

He says damage to other health areas, mental health, domestic violence, schools and cancer treatment is too great pic.twitter.com/jzbh9YbH7z

— Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) October 13, 2020