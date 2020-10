Niederländische Regierung will Ärzten erlauben kranke Kinder zu töten

Shutterstock

Der Gesundheitsminister des Landes sagte, die Ärzte hätten gezeigt, dass es “notwendig” sei, das Leben “leidender” Kinder zu beenden.

Die Regierung der Niederlande ist dabei, Kindern im Alter bis zu 12 Jahren, in Form von legaler staatlich sanktionierter Sterbehilfe das Leben zu beenden.

Gesundheitsminister Hugo de Jonge sagte, er werde einen Gesetzesentwurf zur Änderung der derzeitigen Vorschriften vorlegen, um Kindern die Möglichkeit zu geben, mit elterlicher Zustimmung legal und mit ärztlich assistierten das Leben zu nehmen.

In einem Brief vom 13. Oktober an das niederländische Parlament zitierte de Jonge eine Studie, die “zeigt, dass es bei Ärzten und Eltern unheilbar kranker Kinder, die hoffnungslos und unerträglich leiden und in absehbarer Zeit sterben werden, einen Bedarf an aktiver Sterbehilfe gibt”.

De Jonge behauptet, die neuen Regeln seien dazu gedacht, einer kleinen “Gruppe unheilbar kranker Kinder zu helfen, die ohne Hoffnung sind und unerträgliches Leiden qualvoll erdulden müssen”.

Ein Bericht der NL Times bemerkte, dass die Niederländische Vereinigung für Kinderheilkunde (NVK) eine der Gruppen war, die auf eine Änderung der Regel drängte, und de Jonge sagte, dass er aufgrund ihrer Unterstützung “mehr Rechtssicherheit für Ärzte gewährleisten möchte, die auf der Grundlage ihres beruflichen Standards lebensbeendende Maßnahmen für Kinder im Alter von einem bis 12 Jahren ergreifen”.

Die Sterbehilfe ist in den Niederlanden seit 2002 legal und unter bestimmten Bedingungen erlaubt, z.B. wenn das Leiden des Patienten unerträglich ist oder keine Aussicht auf Besserung besteht, aber auch wenn der Patient seine Zustimmung zum Tod gibt.

Kinder unter einem Jahr und im Alter von 12 bis 15 Jahren dürfen bereits staatlich genehmigte Sterbehilfe in Anspruch nehmen, solange der Patient unheilbar krank ist und die Zustimmung der Eltern vorliegt.

Quelle und mehr: Dutch government set to allow doctors to kill sick children