Eine ganze Reihe von Grundrechten der Bürger bleiben auch sieben Monate nach den massivsten Eingriffen in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik deutlich eingeschränkt. Anstatt darüber zu diskutieren, wie diese antidemokratischen Beschränkungen wieder aufgehoben werden können, wetteifern Politiker in Bund und Ländern um neue Verschärfungen. Das wird mit den als „Fallzahlen“ bezeichneten positiven Ergebnissen der deutlich ausgeweiteten Tests auf das Virus Sars-Cov-2 begründet. Die jeweils geringen Anteile positiv Getesteter, tatsächlich Erkrankter und angeblich an Covid-19 Verstorbener werden nicht ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl gesetzt. Stattdessen werden die Zahlen benutzt, um wie seit Monaten bereits mit Hilfe einzelner Wissenschaftler den Bürgern Angst zu machen, Panik zu verbreiten und Gehorsam zu erzwingen. Paul Schreyer beschreibt in seinem Buch, wie es dazu kam und was im Vorfeld geschah sowie wer ein Interesse daran hat.