Angela Merkel hat kein Problem mit der Ermordung und dem Missbrauch von Kindern

Unsere Kinder werden in der Schule – eigentlich ein Schutzraum für Kinder – mit der Maskenpflicht gefoltert. Es ist unfassbar: Deutscher Schulunterricht verstößt nicht nur gegen diverse Gesetze, sondern auch gegen die UN-Folterkonvention! Drei Kinder sind schon an der Corona-Maskenpflicht gestorben und die Eltern und Ärzte werden bedroht, damit sie die Klappe halten. In den „Entwicklungsländern“ sterben Millionen an den Folgen der Maßnahmen, was unseren maskenstolzen Pracht-Deppen mit ihren prallgefüllten Egos reichlich egal ist. Video und mehr…..



