5G im iPhone: Was es kostet, wer es nutzen kann, was es bringt

Die wichtigste Neuerung des iPhone 12 und 12 Pro ist für viele Nutzer auch die verwirrendste. Ein Überblick der wichtigsten Fragen und Antworten.

Mit 5G soll auch beim iPhone alles besser werden. Stimmt das?(Bild: dpa, Sebastian Kahnert)

Die Kompatibilität mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G ist für viele Nutzer die zentrale Neuerung bei iPhone 12 und 12 Pro – doch sie bringt viele Fragen mit sich. Wir beantworten die Wichtigsten.

Was bringt 5G überhaupt?

5G hat, zumindest auf dem Papier, echte Vorzüge im Vergleich zum Vorgänger LTE. So sind Geschwindigkeiten im Up- und Download signifikant höher. c’t konnte mit 5G-Mittelklasse-Smartphones in verschiedenen 5G-Zellen in Berlin zu….