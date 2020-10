Waffenruhe im Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien gescheitert

Aserbaidschanische Soldaten feuern mit einem Granatwerfer an der Kontaktlinie der selbst ernannten Republik Bergkarabach. (Filmmaterial vom 27. September, Aserbaidschanisches Verteidigungsministerium via AP).

Am Samstagmittag scheiterte der Versuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin, im Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, der seit zwei Wochen wütet, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Nur fünf Minuten nach Inkrafttreten des Abkommens, das aserbaidschanische und armenische Diplomaten in Moskau ausgehandelt hatten, flammten die Kämpfe zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken wieder auf. Die Angriffe auf zivile Ziele auf beiden Seiten und das Blutvergießen an der Front sowie in der umstrittenen Region Bergkarabach nehmen weiter zu.

Der Kreml hatte Delegationen des aserbaidschanischen und armenischen Außenministeriums am 9. Oktober nach Moskau eingeladen und erklärt: „Der Präsident Russlands ruft dazu auf, die Kämpfe in Bergkarabach aus….