NY Post bringt neue Enthüllungsstory zu Joe Biden, seinem Sohn Hunter und der Ukraine

Im Endspurt des US-Präsidentschaftswahlkampfes versuchen die Republicans erneut, auf Joe Bidens Sohn Hunter und dessen Aktivitäten in der Ukraine abzuzielen. Ein neuer Artikel in den NY Post liefert interessante neue Details, aber die Angelegeheit berührt CIA-Operationen und die größeren Interessen der USA, die Ukraine im Energiesektor unabhängiger von Russland zu machen. Das Thema ist zu wichtig für Wahlkampfgeplänkel und schließlich sind auch Republicans und Personen aus dem Trump-Umfeld ähnlich in der Ukraine verwickelt.

E-Mails, die angeblich von Hunters Laptop stammten, schienen zu zeigen, wie Hunter zwischen seinem mächtigen Vater und einem ukrainischen Energieunternehmen den Kontakt herstellte. Eine Fundgrube von E-Mails, die von Hunters Laptop stammten und von Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani aufgedeckt wurden, zeigte, wie Hunter sich bemühte, seinen Vater einem Berater seines ukrainischen Gasunternehmens vorzustellen, bevor der damalige…..