Nur Sky News aus Australien verteidigt das Volk gegen das WEF von Klaus Schwab

Die Mainstream-Medien verhalten sich wie die Nazis im Nürnberger-Prozess – “ich habe doch nur Befehle befolgt”. NUR Sky News in Australien hat den Mut, diese Leute als das zu bezeichnen, was sie sind. Klaus Schwab und seine akademischen Träume von einer Neuordnung der Welt müssen aufgedeckt werden und an die Öffentlichkeit gebracht werden. Gegen Schwab und sein Weltwirtschaftsforum sollte eine Klage eingereicht werden; laden Sie alle Finanzunterlagen und internen Notizen vor, und tun Sie es SCHNELL, bevor er und andere sie vernichten. Schwabs Arroganz hat über 300 Millionen Arbeitslose geschaffen, und er war maßgeblich daran beteiligt, führenden Politikern der Welt zu raten, ihre Volkswirtschaften zu zerstören.

Das Weltwirtschaftsforum ist eine linke Organisation, und sie nutzen ihren Einfluss. Sie wussten, dass dieser Virus kommen würde. Innerhalb weniger Wochen stand er mit seinem Great Reset bereit. Diese Klage muss in den USA eingereicht werden und sie darf NICHT im südlichen Bezirk von New York stattfinden. Das ist das korrupteste Gericht des Landes, sie werden Schwab mit all den Bankiers zusammen, für deren Schutz sie berüchtigt sind, schützen.

Die Mainstream-Presse sollte wirklich verklagt und aus dem Geschäft gedrängt werden, weil sie absichtlich Propaganda sowohl gegen das Volk als auch für die Eine-Welt-Regierung von Soros betrieben hat. ABC, CDS, NBC und CNN haben zusammen mit der Washington Post und der New York Times diesen Virus absichtlich in Panikmache getrieben, um Schwabs Great Reset zu fördern. Wir brauchen ernsthaft die Wiederherstellung der Fairness-Doktrin, nach der ALLE Medien beide Seiten präsentieren müssen. Sie sind eine Schande für den Geist der Redefreiheit an sich. So viele Menschen haben wegen dieser Menschen alles verloren.

Quelle: Only Australia’s Sky News is Defending the People Against Schwab