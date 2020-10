Lieferung von 2 Millionen Grippeimpfstoffen an den Iran durch US-Sanktionen gegen Banken blockiert

Bild via CGTN

Am vergangenen Donnerstag kündigte das US-Finanzministerium neue Sanktionen gegen 18 iranische Banken an, um “den illegalen Zugang zu US-Dollar zu unterbinden” – ein Schritt, der weithin als die bisher aggressivste und verheerendste Maßnahme gegen den iranischen Finanzsektor angesehen wird.

Angesichts der Tatsache, dass das gesamte iranische Finanzsystem auf eine schwarze Liste gesetzt wurde, versuchte Finanzminister Steven Mnuchin, proaktiv auf die Bedenken europäischer Verbündeter und internationaler Kritiker einzugehen, dass dies das Leiden des einfachen iranischen Volkes inmitten einer wütenden Pandemie nur noch massiv verstärken würde. In seiner Erklärung von vergangener Woche gelobte er, dass bestimmte Ausnahmeregelungen “weiterhin humanitäre Transaktionen zur Unterstützung des iranischen Volkes ermöglichen” würden.

Doch jetzt sagen iranische Gesundheitsbeamte, dass sie durch US-Sanktionen daran gehindert wurden, 2 Millionen Grippeimpfstoffe einzuführen, und das inmitten einer verzweifelten und sich verschlimmernden Gesundheitskrise innerhalb des Landes.

Iran’s Red Crescent says due to the new US sanctions against Iranian banks, the humanitarian organization is not able to purchase two million doses of flu vaccines that were supposed to be distributed for vaccination of medical staff, high risk patients and pregnant mothers. https://t.co/7Tl9Wgw8wh

— Zahra Shafei 🇮🇷 (@shafei_d) October 14, 2020