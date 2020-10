China hatte schon Monate vor dem offiziellen Zeitplan Patienten mit Covid-Symptomen

Interne CCP-Dokumente zeigen, dass Patienten in Wuhan bereits im September 2019 Symptome hatten, aber die Behörden haben das der Welt nicht offengelegt…

Eine Reihe durchgesickerter Dokumente zeigt, dass Patienten in China mit ähnlichen Symptomen wie COVID-19 schon Monate vor dem offiziellen Zeitplan des Regimes ins Krankenhaus eingeliefert wurden, was die Frage aufwirft, wann genau sich der Virus in Wuhan, Chinas epidemischem Nullpunkt, auszubreiten begann.

Mindestens ein Patient begann im September 2019 mit COVID-19-ähnlichen Symptomen. Dies geht aus Krankenhausdaten hervor, die The Epoch Times von einer vertrauenswürdigen Quelle, die Zugang zu Regierungsdokumenten hat, erhalten hat. Dutzende weitere wurden im Laufe des folgenden Monats ins Krankenhaus eingeliefert.

Krankenhäuser in Wuhan meldeten im Oktober 2019 ebenfalls mehrere……

Quelle: China Had COVID-Like Patients Months Before Official Timeline