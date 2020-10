Russlands Außenminister Lawrow: Russland ist bereit, den Dialog mit der EU einzustellen

Der russische Außenminister Lawrow hat beim Valdai-Diskussionsforum eine Rede gehalten, in der er deutlich gesagt hat, was ich schon seit einigen Tagen berichte: Russlands Geduld mit der EU ist am Ende und Russland ist bereit, die Zusammenarbeit – zumindest vorübergehend – einzustellen.

In diesem Tagen findet der Valdai-Club statt, den Kenner Russlands vor allem wegen Putins Auftritten bei den Podiumsdiskussionen dort kennen. Die Auftritte Putins beim Valdai-Club sind in den letzten Jahren so sehenswert gewesen, dass ich ihnen in meinem Buch über Putin sehr viel Platz gewidmet habe, um die Fragen an Putin und seine Antworten ausführlich zu übersetzen.

Dieses Jahr findet der Valdai-Club in Form einer Videokonferenz statt, weshalb ich nicht sicher bin, ob Putin dieses Jahr dort auftritt. Wir werden…..