In westlichen Ländern vertrauen mehr Menschen XI Ping als Donald Trump

Donald Trump vertrauen weniger als Xi Ping. Bild: Weißes Haus

Nach einer Umfrage wird Chinas Umgang mit Corona negativ gesehen, aber die USA wird als noch schlechter beurteilt, auch als Wirtschaftsmacht sind die USA nicht MAGA

Nach einer internationalen Umfrage von Pew Research 14 westlichen Ländern hat sich die negative Einstellung zu China in den letzten Jahren teilweise drastisch verschlechtert. Befragt wurden Menschen in Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, den Niederlanden, Schweden, Spanien, Südkorea und den USA. Zuletzt hat dazu wohl auch Covid-19 noch ein wenig beigetragen. 61 Prozent der Befragten sagen, China habe schlecht auf den Ausbruch der Epidemie reagiert. Am mildesten sehen das die Italiener und Spanier, am kritischsten sind die Nachbarn Japan, Australien und Südkorea….