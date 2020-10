“Die Fakten spielen keine Rolle” für den Covidian-Kult

off-guardian.org

Eines der Markenzeichen des Totalitarismus ist die massenhafte Anpassung an eine psychotische offizielle Erzählung. Nicht nur eine reguläre offizielle Erzählung, wie der “Kalte Krieg” oder der “Krieg gegen den Terror”, oder sogar ein Mythos wie der “amerikanische Traum”. Eine völlig wahnhafte offizielle Erzählung, die wenig oder keinen Bezug zur Realität hat und der ein Übergewicht an Fakten entgegensteht.

Nazismus und Stalinismus sind die klassischen Beispiele, aber das Phänomen lässt sich besser bei Sekten und anderen subkulturellen gesellschaftlichen Gruppen beobachten. Zahlreiche Beispiele werden Ihnen in den Sinn kommen: die Manson-Familie, der Volkstempel von Jim Jones, die Scientology-Kirche, Heavens Gate usw., jedes mit seiner eigenen psychotischen offiziellen Erzählung, d.h. Helter Skelter, der christliche Kommunismus, Xenu und die Galaktische Konföderation und so weiter.

Wenn man von der vorherrschenden Kultur aus (oder im Fall der Nazis durch die Zeit zurückblickt), ist der wahnhafte Charakter dieser offiziellen Erzählungen für die meisten vernünftigen Menschen unübersehbar. Was viele nicht verstehen, ist, dass für diejenigen, die ihnen zum Opfer fallen (seien es einzelne Sektenmitglieder oder ganze totalitäre Gesellschaften), solche Erzählungen nicht als psychotisch registriert werden. Im Gegenteil, sie fühlen sich völlig normal. Alles in ihrer sozialen “Realität” verdinglicht und bekräftigt die Erzählung, und alles, was sie in Frage stellt oder ihr widerspricht, wird als existentielle Bedrohung empfunden.

Diese Erzählungen sind ausnahmslos paranoid und stellen die Sekte als von….

Quelle: The Covidian Cult