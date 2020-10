BREAKING: Whistleblower Drops HARD Evidence, Biden, Obama, Hillary EXECUTED Seal Team 6, Audio Proof

Allen Harrow Parrot (CIA whistleblower) erzählt Charles Woods (Vater von Tyrone Woods, der in Benghazi getötet wurde), dass Obama und Biden dem Iran 152 Milliarden Dollar als Vertuschung für den Tod von Seal Team 6 geschickt haben. Allen sagte, dass ALLE Beweise herauskommen werden: Dokumente und Ton”. Sie hat die Aufnahme gehört, und es zeigt die Verwicklung von diversen Spitzenbeamte Obamas.

Kurz und bündig

Bush/Obama/Biden gaben Osama bin Laden vorsätzlich die Freiheit, wenn er versprach, keine US-Territorien anzugreifen.

Biden/Clinton handelte mit dem Iran einen Deal aus, um Osama bin Laden für den Überfall des Seal Team 6 nach Pakistan zu verlegen.

Seal Team 6 tötete einen vom Iran platzierten Lockvogel an Stelle von Osama bin Laden.

Obama/Biden ließen Seal Team 6 töten, um die Wahrheit zu verbergen.

Obama/Biden schickten dem Iran 152 Milliarden Dollar, um die Wahrheit zu vertuschen.

Letzte Updates

Anna Khait, Journalistin der Epoch Times, hat die meisten Beweise gesehen

Frau Khait, Whistleblowers und andere haben sich mit einem hochrangigen Mitglied des Kongresses getroffen

Die Beweise sind so überwältigend, dass es unmöglich sein wird, sie zu ignorieren, wenn sie erst einmal vorliegen. Sehr bekannte Stimmen, die auf Tonband aufgenommen wurden.

Jemand, der Präsident Trump sehr nahe steht, wurde über die Beweise informiert.

Ein bekannter und hochrangiger General hat die Authentizität der wichtigsten Behauptungen des Informanten bestätigt. Diese Person könnte zusätzliche Beweise haben.

Sehen Sie sich die überzeugenden Zeugenaussagen der Hinweisgeber und der Journalistin Anna Khait in den folgenden Videos an. Wir werden einen Link zu den Beweisen herstellen, wenn sie veröffentlicht werden. Nichts kann den Rollout zu diesem Zeitpunkt aufhalten, da zu viele Menschen Kopien haben. Die Audio-Beweise werden ab dem 14.10.2020 in mehreren Schritten veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist an einen bestimmten Zeitplan gebunden, um den Menschen zu helfen, die explosiven Nachrichten zu verdauen. Bitte geben Sie diese Seite weiter. Mehrere Patrioten haben einen sehr hohen Preis bezahlt, um sicherzustellen, dass diese Informationen veröffentlicht werden.