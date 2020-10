Bill Gates im neusten Interview: Die Welt werde nicht zur Normalität zurückkehren, bis “viele Menschen” einen zweiten COVID-Impfstoff erhalten haben

Der Milliardär und Philanthrop Bill Gates sagt, dass die Welt erst dann zur Normalität zurückkehren wird, wenn “viele Menschen” einen zweiten “superwirksamen” Coronavirus-Impfstoff erhalten haben, was noch Jahre dauern könnte.

Gates sagte gegenüber NBC, dass sich die Situation nicht umkehren wird, bis wir “Null COVID” erreichen – die vollständige weltweite Eliminierung des Virus, ein Ziel, das eine höhere Messlatte darstellt als für jede andere Krankheit in der Geschichte.

“Der einzige Weg, wie wir wieder völlig zur Normalität zurückkehren können, ist vielleicht nicht die erste Generation von Impfstoffen, aber letztendlich ein Impfstoff, der superwirksam ist und den viele Menschen einnehmen und mit dem wir die Krankheit weltweit eliminieren können”, sagte Gates.

“Das ist der Punkt, an dem wir endlich anfangen können, all die Probleme, die entstanden sind – in der Bildung, in der psychischen Gesundheit – aufzugreifen und auf positive Weise wieder aufzubauen”, fügte er hinzu.

Die Vorhersagen des Microsoft-Gründers, wann das Leben wieder zur Normalität zurückkehren wird, scheinen immer düsterer zu werden.

Viele vermuten, dass die Coronavirus-Pandemie von der Elite entführt wurde, um einen “großen Reset” durchzuführen, was bedeutet, dass das gesamte kapitalistische System zu Gunsten einer Wirtschaft im Stil eines “Green New Deal” umgekrempelt wird, die zu massiven wirtschaftlichen Umwälzungen führen wird.

Nachrichtensender wie CNN scheinen darauf zu bestehen, dass “das neue Normale” dauerhaft wird, und ihr Redakteur für internationale Sicherheit, Nick Paton Walsh, behauptet, dass das obligatorische Tragen von Masken “dauerhaft”, “nur ein Teil des Lebens” werde und dass die Öffentlichkeit sich “damit abfinden” müsse.

Letzten Monat sagte Bill Gates, dass jeder, der die wahre Agenda hinter dem Coronavirus oder einem COVID-19-Impfstoff in Frage stellt, ein “verrückter Verschwörungstheoretiker” sei.

Full Gates: We ‘Don’t Want Politicians Saying’ Which Covid Drugs Should Be Approved | Meet The Press