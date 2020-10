Trump will sich „gründlich um UFOs kümmern“

Wiederholt hat sich US-Präsident Donald Trump über UFOs geäußert – skeptisch aber zugleich aufgeschlossen (…GreWi berichtet). In einem gestrigen Interview mit der Fox-News-Moderatorin Maria Bartiromo hat Trump nun mehrfach versichert, dass er sich um die Frage, ob es UFOs wirklich gibt, “gründlich kümmern” werde.

Am vergangenen Sonntag hatte die Journalistin den US-Präsidenten per Telefon in ihre Sendung „Sunday Morning Futures“ zugeschaltet und dabei Trump zum Abschluß des Gesprächs mit folgender Frage auf das UFO-Thema angesprochen:

„Kommen wir zuletzt noch zu einem eher mysteriösen Thema: Können Sie mir erklären, warum…..