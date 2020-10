Pompeo sagt, China habe 60.000 Soldaten an die Grenze zu Indien entsandt

Seine Aussagen sind immer mit Vorsicht zu konsumieren.

Chinas Volksbefreiungsarmee (People’s Liberation Army, PLA) hat “60.000 Soldaten gegen die Einheimischen im Norden Indiens” entlang der Himalaya-Grenze der beiden Länder “aufgestellt”, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag gegenüber Fox News.

Pompeos Erklärung kam kurz nachdem er in der vergangenen Woche eine Reise nach Japan beendet hatte, um sich mit Mitgliedern einer neuen Koalition von Ländern, darunter Indien, zu treffen, mit dem Ziel, dem chinesischen Einfluss entgegenzuwirken. In einem separaten Interview mit der Guy Benson Show am Freitag ging er näher auf die Allianz ein.

“Ich war am Dienstag [6. Oktober] in Japan. … Ich war bei meinen Außenministerkollegen aus Indien, Australien und Japan – ein Format, das wir die Quad nennen, vier große Demokratien, vier mächtige Volkswirtschaften, vier Nationen, von denen jede ein echtes Risiko in Verbindung mit den auferlegten Drohungen darstellt – und versuchte, von der Kommunistischen Partei Chinas aufgezwungen zu werden. Und sie sehen das auch in ihren Heimatländern”, erklärte er.

“Die Inder sehen 60.000 chinesische Soldaten an ihrer Nordgrenze”, erklärte Pompeo als Beispiel.

Pompeo sagte, dass die Quad daran arbeite, eine Reihe von Politiken zu entwerfen, um den wachsenden Einfluss Chinas auf andere Länder zurückzudrängen.

“Das Blatt hat sich gewendet, und ich glaube, dass sich jetzt sowohl die einfachen Leute als auch die Führer auf der ganzen Welt zusammenschließen und verstehen, dass … wir die Bedrohung durch Generalsekretär Xi Jinping und die Kommunistische Partei Chinas ernst nehmen müssen, und wir werden nicht länger zulassen, dass sie kostenlos herumlaufen und dem Westen ihre Zukunftsvision aufzwingen”, erklärte der Außenminister.

Quelle: Pompeo Says China Has Deployed 60,000 Soldiers to Border with India