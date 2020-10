Neue Enthüllungs-Bombe: Die US-Wahl 2020 kommt immer näher und es wird schlimmer für die Gegner von Präsident Trump

Da die Wahl 2020 mit jedem Tag näher rückt, erscheinen immer wieder neue Nachrichten über den Wahlkampf von 2016.

Und es wird immer schlimmer für die Gegner von Präsident Donald Trump – damals wie heute.

In der jüngsten Enthüllung berichtete die Washington Times am Sonntag, dass sie ein dreiseitiges, streng geheimes Memo vom September 2016 erhalten habe, in dem der CIA den damaligen FBI-Direktor James Comey darüber informierte, dass die Hillary-Clinton-Kampagne plane, der Trump-Kampagne und der russischen Regierung die Schuld für die Veröffentlichung peinlicher E-Mails zu geben.

Dank der Freigabe von zuvor als geheim eingestuften Dokumenten durch den Direktor des Nationalen Geheimdienstes John Ratcliffe hatten die Amerikaner bereits erfahren, dass der damalige Präsident Barack Obama vom damaligen CIA-Direktor John Brennan über den Clinton-Plan informiert worden war.

Das von der Times berichtete Memo ist jedoch eine offensichtlich…..

Quelle: Bombshell Report: Comey Had It in Writing That Hillary Was Behind Trump-Russia Smear