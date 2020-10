Digitale Währung Europa? Dr. Markus Krall bezieht für die Atlas Initiative klar Stellung und skizziert exakt was auf uns Bürger zukommt, wenn parallel dazu das Bargeld abgeschafft wird. Ausschließlich eine digitale Währung zu haben, wäre ein massiver Einschnitt in die Freiheit der Menschen! Diese und andere Folgen eines digitalen Zentralbankgeldes werden im Detail beschrieben und in der gewohnten Art und Weise von Dr. Krall kommentiert.

