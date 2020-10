Der zweite Akt wird schlimmer sein als der erste: Sperren sind nicht die Antwort

mises.org

In der ersten präsidialen “Debatte” (ich benutze dieses Wort kreativ) deutete Joe Biden an, dass er eine nationale Abriegelung anordnen würde, um den Covid-19-Virus zu “besiegen”, und es scheint in den Medien und unter den politischen Eliten sicherlich einen Konsens darüber zu geben, dass im Falle eines erneuten “Ausbruchs” von Covid die “shelter in place”-Ordnung das Gesetz des Landes sein wird.

Viele Unternehmen machen sicherlich Pläne für eine solche Ordnung, diesmal wollen sie nicht unvorbereitet erwischt werden, wie sie es im vergangenen März waren:

Lebensmittelgeschäfte und Lebensmittelunternehmen bereiten sich auf einen möglichen Umsatzanstieg vor, da die Zahl der Covid-19-Fälle wieder ansteigt und der Urlaubsansturm bevorsteht.

Supermärkte horten Lebensmittel und lagern sie frühzeitig ein, um sich auf die Herbst- und Wintermonate vorzubereiten, wenn einige Gesundheitsexperten davor warnen, dass es in dem Land erneut zu einem weit verbreiteten Ausbruch von Virenfällen und neuen Einschränkungen kommen könnte. Die Lebensmittelhersteller beschleunigen die Produktion ihrer beliebtesten Artikel, und führende Vertreter der gesamten Branche sagen, dass sie nicht unvorbereitet auf einen weiteren Pandemieausbruch reagieren werden.

Man kann Unternehmern und Managern kaum vorwerfen, dass sie der Zeit voraus sein wollen, da progressive Regierungen auf allen Ebenen gnadenlos gegenüber Unternehmen und Arbeitnehmern waren, Tausende von Firmen in den Bankrott trieben und Millionen von Menschen arbeitslos machten. Darüber hinaus werden Politiker angesichts der offensichtlichen Feindseligkeit, die die Progressiven gegenüber der Privatwirtschaft an erster Stelle haben, Knappheit und leere Regale als “Beweis” dafür ansehen, dass die Privatwirtschaft mit dem Teufel im Bunde ist, um die soziale Ordnung zu untergraben, und entsprechend handeln, um diese Schurken zu bestrafen.

Da Biden in den Präsidentschaftswahlen weit vorne liegt und es immer wahrscheinlicher wird, dass er die Wahl im nächsten Monat gewinnen wird, sollten die Menschen seine Forderungen nach einer weiteren Serie von Lockdowns im nächsten Winter ernst nehmen, sollte sich der Coronavirus (in seinen Worten) ausbreiten. Natürlich gibt es in diesen wenigen Worten viel zu sezieren, aber der einfache Ansatz sollte wie folgt lauten: Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ein solch drastischer Schritt notwendig wäre, und ein weiterer Lockdown würde noch mehr Verwüstung anrichten als im ersten Wahlgang.

Biden sagte in einem ABC News-Interview: “Ich würde ein Lockdown anordnen; ich würde den Wissenschaftlern zuhören”, eine Aussage, die eine Reihe von Fragen aufwirft. Die erste lautet: Welche Wissenschaftler? Einige befürworten die Abschaltung (und Google wird dafür sorgen, dass Sie sie finden), andere lehnen sie entschieden ab.

(Erwarten Sie nicht, dass Google Ihnen bei dieser Suche hilft. Ich habe sie in einer anderen Suchmaschine gefunden).

Was funktioniert und was nicht funktioniert

Erstens, und das ist das Wichtigste, ist die Abriegelung des größten Teils der Bevölkerung bestenfalls eine sehr temporäre Strategie. Selbst wenn man die….

Quelle: The Second Act Will Be Worse Than the First: Lockdowns Are Not the Answer