7 Vorhersagen: Wie das Jahr 2020 Enden wird

Amerika steht an einem Scheideweg mit einer Revolution vor unserer Haustür. Auf der einen Seite stehen die Patrioten; diejenigen, die versuchen, die Verfassung zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen. Auf der anderen Seite sind die marxistischen Aufständischen; diejenigen, die glauben, dass Amerika schlecht ist und auch die Ursache so vieler Probleme in der Welt ist.

Die marxistenfreundliche Seite setzt sich dafür ein, dass Joe Biden in das Weiße Haus einziehen kann. Sie nennen sich selbst nicht Marxisten, aber wie das Sprichwort sagt: Wenn es redet wie eine Ente und geht wie eine Ente, dann ist es eine Ente.

Ich schreibe seit Januar, dass es den Globalisten egal ist, ob in Amerika Blut vergossen wird, und im März schrieb ich, dass die Linke einen Krieg gegen Trump führt, in dem es um verbrannte Erde geht.

Auch auf die Gefahr hin, so zu klingen, als würde ich sagen: “Ich habe es euch gesagt”.

Wenn Sie in letzter Zeit Nachrichten gelesen haben, haben Sie es vielleicht schon herausgefunden, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Wenn dem so ist, kann es sein, dass die Folgenden Ihre Beobachtungen einfach bestätigen. Aber ich wollte das hier veröffentlichen, damit alle wissen, was sie zu erwarten haben, und damit sie nicht überrascht werden.

Meine sieben Vorhersagen, wie das Jahr 2020 zu Ende geht:

Vorhersage 1: Trumpf wird die Wahl erdrutschartig gewinnen. Ich weiß, die Medien sagen Ihnen, dass die Umfragen knapp sind, aber sehen Sie sich einfach um. Die Trump-Kampagnen sind bis an den Rand gefüllt, während Biden die Tribüne auf….

Quelle: 7 Predictions: How 2020 Comes To An End