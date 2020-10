Ups…WHO bestätigt (versehentlich), dass Corona nicht gefährlicher ist als eine Grippe

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nun eher ungewollt bestätigt, was wir (und viele Experten und Forscher) seit Monaten sagen: Das Coronavirus ist nicht tödlicher und gefährlicher als die Grippe. Die WHO-Führer machten diese Ankündigung am Montag während eines Treffens, aber niemand schien zu verstehen, was tatsächlich gesagt wurde. Tatsächlich versatnden sie wohl selber nicht so genau was sie sagten.

Während des Treffens enthüllte der WHO-Direktor Michael Ryan, dass schätzungsweise 10 Prozent der Weltbevölkerung mit Corona infiziert sind. Das ist viel mehr als die offizielle Zahl der Fälle (etwa 36 Millionen).

Margaret Harris, eine WHO-Sprecherin, bestätigte später die Zahl und erklärte, sie basiere auf den Ergebnissen aller weltweit durchgeführten Seroprävalenzstudien.

Obwohl Dr. Ryan sagte, dass “die große Mehrheit der Weltbevölkerung nach wie vor gefährdet ist”, ist dies eine gute Nachricht. Die Zahl bestätigt einmal mehr, dass das Virus weit weniger tödlich ist, als von allen vorhergesagt.

Wahrscheinlich noch niedriger

Ungefähr 7,8 Milliarden Menschen leben auf der Erde. Wenn 10 Prozent infiziert sind, haben Sie es mit 780 Millionen Fällen zu tun. 1.062.360 Menschen sind an (oder mit) an Corona gestorben. Das entspricht einer IFR (Infektionstödlichkeitsrate) von etwa 0,14 Prozent, vergleichbar mit der Grippe.

0,14 Prozent ist mehr als 24-mal niedriger als die von der WHO im März genannte Zahl – 3,4 Prozent. Diese Zahl wurde für alle Modelle verwendet, auf denen die Politiker ihre drakonische Politik basierten.

Da alles unter “Corona” klassifiziert ist, liegt die IFR wahrscheinlich sogar unter 0,14 Prozent. Das würde bedeuten, dass Covid viel weniger gefährlich ist als eine Grippe.

Und was haben die Medien getan? Sie erfanden beängstigende Schlagzeilen, um noch mehr Panik zu erzeugen. Während uns diese einfache Rechnung zeigt, dass dies eine gute Nachricht ist und dass die Kronen-Skeptiker die ganze Zeit Recht hatten.

Did The WHO Just (Accidentally) Confirm COVID Is No More Dangerous Than Flu?

WHO (Accidentally) Confirms Covid is No More Dangerous Than Flu