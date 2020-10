Coronavirus: WHO verurteilt Lockdowns und macht einen Rückzieher bei der Vorgehensweise gegen das Virus

Dr. David Nabarro von der WHO appellierte gestern an die Staats- und Regierungschefs der Welt, damit aufzuhören, “Lockdowns als primäre Kontrollmethode einzusetzen”.Quelle:Twitter

Sperren wurden eingesetzt, um das Coronavirus auf der ganzen Welt unter Kontrolle zu halten, was Millionen von Menschenleben ins Chaos stürzte. Jetzt hat die WHO ihre Meinung geändert.

Dr. David Nabarro von der WHO appellierte gestern an die Staats- und Regierungschefs der Welt, damit aufzuhören, “Sperren als primäre Bekämpfungsmethode” gegen das Coronavirus einzusetzen.

Er behauptete auch, dass das Einzige, was durch den Lockdown erreicht werde, die Armut sei – ohne dass die möglicherweise geretteten Leben erwähnt würden.

“Lockdowns haben nur eine Konsequenz, die man niemals verharmlosen darf, und das ist, arme Menschen um ein ganzes Stück ärmer zu machen”, sagte er.

“Wir in der Weltgesundheitsorganisation treten nicht für Lockdowns als primäres Mittel zur Kontrolle dieses Virus ein”, sagte Dr. Nabarro gegenüber dem Spectator.

“Wir glauben, dass ein Lockdown nur dann gerechtfertigt ist, wenn wir Ihnen Zeit gewinnen wollen, um sich neu zu organisieren, neu zu gruppieren, Ihre Ressourcen wieder ins Gleichgewicht zu bringen und Ihr erschöpftes Gesundheitspersonal zu schützen, aber im Großen und Ganzen sollten wir das lieber nicht tun”.

Dr. Nabarros Hauptkritik an Lockdowns bezog sich auf die globalen Auswirkungen und erklärte, wie ärmere Volkswirtschaften, die indirekt betroffen waren.

“Schauen Sie sich nur an, was beispielsweise mit der Tourismusindustrie in der Karibik oder im Pazifik passiert ist, weil die Menschen keinen Urlaub machen”, sagte er.

“Schauen Sie sich an, was mit Kleinbauern auf der ganzen Welt passiert ist. … Sehen Sie sich an, was mit der Armut geschieht. Es scheint, dass wir bis zum nächsten Jahr eine Verdoppelung der weltweiten Armut haben könnten. Die Unterernährung von Kindern könnte sich mindestens verdoppeln.

Der Lockdown von Melbourne wurde als einer der strengsten und längsten der Welt gefeiert. Bei der spanischen Abriegelung im März durften die Menschen das Haus nicht verlassen, es sei denn, sie durften mit ihrem Haustier Gassi gehen. In China haben die Behörden Türen zugeschweißt, um die Menschen daran zu hindern, ihre Häuser zu verlassen. Die WHO hält diese Schritte für weitgehend unnötig.

Stattdessen setzt sich Dr. Nabarro für einen neuen Ansatz zur Eindämmung des Virus ein.

“Und so appellieren wir wirklich an alle führenden Politiker der Welt: Hören Sie auf, die Abriegelung als primäre Kontrollmethode einzusetzen. Entwickeln Sie bessere Systeme zur Eindämmung. Arbeiten Sie zusammen und lernen Sie voneinander.”

Seine Botschaft kommt zur rechten Zeit. Als Weltneuheit kamen Anfang dieser Woche eine Reihe von Gesundheitsexperten aus der ganzen Welt zusammen und forderten ein Ende der Coronavirus-Eindämmung.

Sie schufen eine Petition, die so genannte Große Barrington-Erklärung, in der es hieß, dass die Abriegelungen “irreparablen Schaden” anrichten.

“Als Epidemiologen für Infektionskrankheiten und Wissenschaftler im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens haben wir große Bedenken hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden COVID-19-Politik auf die physische und psychische Gesundheit und empfehlen einen Ansatz, den wir Focused Protection nennen”, heißt es in der Petition.

“Die derzeitige Abriegelungspolitik hat verheerende Auswirkungen auf die kurz- und langfristige öffentliche Gesundheit”, heißt es in der Petition.

Die Petition hat bisher 12.000 Unterschriften erhalten.

Sie wurde von Sunetra Gupta von der Universität Oxford, Jay Bhattacharya von der Universität Stanford und Martin Kulldorff von der Universität Harvard verfasst.

Als Dr. Nabarro zu der Petition befragt wurde, hatte er nur Gutes zu sagen. “Wirklich wichtiger Punkt von Professor Gupta”, sagte er.

Quelle: Coronavirus: WHO backflips on virus stance by condemning lockdowns