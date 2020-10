Trumps vollständige Deklassifizierung der Dokumente und eine Auflistung der Verbrecher die verhaftet werden sollten

Symbolbild

In der jüngsten Nachricht, die in ganz Amerika die schlimmsten Staatsverbrecher zu entlarven droht, hat Präsident Trump die “totale Deklassifizierung” “aller Dokumente” im Zusammenhang mit dem Russland-Hokuspokus sowie dem E-Mail-Skandal von Hillary Clinton angeordnet.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020