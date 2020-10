Touristenzentrum Varadero in Kuba öffnet wieder für internationale Gäste

Quelle: ecured

Kubas Touristenhochburg Varadero empfängt ab dem 15. Oktober wieder internationale Touristen. Dies geht aus einer Mitteilung des Tourismusministeriums (Mintur) vom Samstag hervor, wie die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina berichtet.

Laut Mintur ist in der Anfangsphase eine Teilöffnung vorgesehen, bei der die Gäste innerhalb eines genehmigten Gebiets in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels Unterkünfte beziehen und Meeres- und Naturtouren sowie andere Aktivitäten durchführen können. In jedem Hotel wird ein medizinisches Team im Einsatz sein, das die Urlauber während ihres Aufenthalts begleitet und häufige Gesundheitschecks durchführt. Als eine der vorgesehenen Hygienemaßnahmen zur Verhinderung der…..