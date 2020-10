Massiver Impfplan: Birmingham will vor Weihnachten über 800’000 Menschen impfen

Bild:AP

Wie sich herausstellt könnte noch vor Weihnachten ein Impfstoff für Covid-19 in Birmingham verfügbar sein mit dem Plan für eine “massive” Impfkampagne, an der Hunderttausende von Menschen teilnehmen sollen.

Paul Jennings, Geschäftsführer von Birmingham and Solihull CCG, sagte heute vor dem Covid-Verpflichtungsausschuss des Stadtrates, dass derzeit ein Plan für Impfungen vorbereitet werde.

800.000 Menschen würden bei der Einführung vorrangig geimpft werden, wobei die über 65-Jährigen als “gefährdet” gelten würden, 50-64-Jährige mit einem bereits gefährdeten Gesundheitszustand und alle Menschen mit BME-Hintergrund an erster Stelle stehen sollten. Es zeigte sich auch, dass jeder Impfstoff ein zweistufiger Prozess sein soll, wobei die Menschen etwa vier Wochen nach der ersten Impfung ihren Hausarzt für die zweite Impfung aufsuchen sollen.

Der Oxford Covid-Impfstoff wurde vor kurzem pausiert, nachdem ein Patient erkrankt war, wodurch die Hoffnung auf eine schnelle Lösung auf Eis gelegt wurde.

Herr Jennings sagte jedoch, es gebe immer noch “ein wenig Hoffnung”, dass der Impfstoff noch vor Weihnachten verfügbar sein wird, was zeigt, dass die Planung für die Einführung bereits im Gange ist.

“Wir beginnen mit dem Planungsprozess für die Immunisierung”, sagte er.

“Ich weiß, dass die Zielgruppen die über 65-Jährigen und Gefährdeten, die 50- bis 64-Jährigen mit anderen Merkmalen als ihrem Alter und alle Personen mit einem BME-Hintergrund über 18 Jahren sein werden, so dass dies eine ziemlich große Bevölkerungsgruppe ist, an die wir denken müssen.

Wissenschaftler der Regierung haben gesagt, dass ein Impfstoff auch für die am stärksten gefährdeten Personen noch vor Ende des Jahres verfügbar sein könnte.

“Und soweit ich weiß, handelt es sich bei allen Covid-Impfstoffen, die sich in der Entwicklung befinden, oder bei denen, die unsere Regierung möglicherweise für uns kaufen wird, um zweistufige Impfstoffe.

Ich weiß, dass das Wort “beispiellos” überstrapaziert ist, aber es ist wirklich beispiellos, dass wir für unsere Bevölkerung wahrscheinlich 1,6 Millionen Impfungen durchführen müssen, wobei zwischen den 800.000 Impfungen ein Unterschied von vier Wochen besteht.

