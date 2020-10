Lass dich Impfen oder du verlierst deine Arbeit! Der von der Big-Pharma kontrollierte Polizeistaat wird offensichtlich

© Reuters / Marco Bello

Das New England Journal of Medicine steht hinter Bill Gates Plan, das Eigentum an jedem Menschen zu beanspruchen und ihn zur Impfung zu zwingen. Der totalitäre Plan, der in der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, enthüllt Strategien, um Einzelpersonen und Familien durch Manipulation, Nötigung, Einkommensverluste und soziale Ausgrenzung den Impfstoffs für Covid-19 auf zu zwingen.

Klinische Studien wurden bereits durchgeführt, um herauszufinden, wie man die Bevölkerung am besten dazu zwingen kann, die bevorstehenden experimentellen RNA-modifizierenden Injektionen zu befolgen. Dieses Papier warnt davor, dass “die Nichteinhaltung eine Strafe nach sich ziehen sollte”, die Isolation und…….