Der Lockdown des Westens dient zur Abschottung Chinas und wird zu einer totalen Kriegspolitik führen

Die gegenwärtige Abriegelung der westlichen Welt und eines Großteils der Dritten Welt ist ein Angriff auf China.

Und so funktioniert es:

1: Kürzen Sie die chinesischen Exporterlöse. Die chinesische Wirtschaft ist stark an den Export orientiert. Siebzehn Prozent der gesamten chinesischen Produktion wird in Länder geliefert, die sich heute entweder keine Importe leisten können oder deren Kaufkraft durch monatelange Massenarbeitslosigkeit geschwächt ist. Was von den chinesischen Exporten übrig bleibt, wird nun niedrigere Preise erzielen. Das kommt, nachdem Chinas Exportmarkt zu seinem größten Handelspartner, den USA, ab 2018 mit 10 bis 25% Einfuhrzöllen belegt wurde.

2: Bankrott des Projekts der Chinesischer Seidenstrasse. Der chinesische Kapitalexport (Belt and Road) für Eisenbahnen, Wasserstraßen, Dämme, Häfen, Kraftwerke und andere Infrastrukturverbesserungen in 138 Ländern der Welt wird auf drei Billionen Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass diese Projekte durch Benutzergebühren bezahlt werden. Da viele Länder der Dritten Welt und andere Länder möglicherweise nicht in der Lage sind, diese Darlehen zurückzuzahlen, könnten die Verluste Chinas in die Billionen gehen.

3: Den chinesischen Handel weltweit angreifen. Um die chinesische Konkurrenz vor allem in der Elektronikbranche zu stoppen, werden Unternehmen wie Huawei und TikTok in den USA und in Großbritannien verboten, und der Finanzchef von Huawei wird inhaftiert. Chinesische Wissenschaftler und Studenten werden deportiert, während die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran und Venezuela darauf abzielen, die Erdölexporte nach China zu unterbinden.

Von diesen ist der bei weitem größte Schaden für die chinesische Wirtschaft die Abriegelung; dieser Schaden wird mit dem Niedergang der Weltwirtschaft noch zunehmen. Dieses wirtschaftliche Vakuum wird die chinesische Exportindustrie und das chinesische Bankensystem außerordentlich belasten.

Es gibt zwei weitere große Angriffsbereiche:

Militärische: Die USA haben eine erweiterte Flotte, darunter zwei Flugzeugträger, in die chinesischen Küstengewässer geschickt. Australien baut nun einen……

