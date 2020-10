Das nächste Abenteuer der Türkei wird zur NATO-Krise

Die Türkei wurde in die NATO aufgenommen, weil sie dem Westen im Schwarzen Meer einen Vorteil verschaffte. Jetzt ist es eher ein Problem als ein Vorteil, und beide amerikanischen Parteien fordern von der Trump-Regierung drastische Maßnahmen.

Wie News Front berichtete, kam es Ende September zu einer Konfrontation zwischen Armenien und Aserbaidschan. Die Türkei schloss sich letzterem an und schickte Militante, die in Syrien kämpften, in die Konfliktzone.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu forderte zuvor die NATO auf, ein weiteres militärisches Abenteuer von Ankara zu unterstützen. Der Generalsekretär des Bündnisses, Jens Stoltenberg, empfahl der Türkei wiederum, bei der Beilegung des Konflikts in Berg-Karabach mitzuwirken und ihn nicht auszulösen. Ankara beschloss, dies zu ignorieren.

Die amerikanische Zeitschrift Foreign Policy schreibt, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sich viele Feinde gemacht hat. Für einen Politiker, der bereits 2016 gestürzt wurde, kann eine solche Belastung teuer sein. Er hat die Vereinigten Staaten jedoch mit dem Kauf russischer Flugabwehr-Raketensysteme missfallen. Er verärgerte die Länder Europas, indem er Ansprüche im Mittelmeerraum geltend machte. Er fiel in die syrische Idlib ein und wurde in die libysche Konfrontation verwickelt.

All dies, so stellt Foreign Policy fest, lässt die Frage aufkommen…..