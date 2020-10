Büro des kalifornischen Gouverneurs: Tragen sie eine Maske zwischen den Bissen

Das Büro des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom hat das Maskenmandat auf die nächste Stufe gehoben – es sagt denjenigen, die in Restaurants essen, dass sie “zwischen den Bissen” eine Maske tragen sollen, um “die Menschen um Sie herum gesund zu halten”.

Ein Tweet aus dem Büro des Gouverneurs zeigt jemanden, der sich zwischen den Bissen “enttarnt”, als seien die Einwohner Kaliforniens zu dumm, um zu verstehen, was sie vermitteln wollen, zusammen mit dem Text “Minimieren Sie die Anzahl der Male, die Sie Ihre Maske abnehmen”.

Going out to eat with members of your household this weekend? Don’t forget to keep your mask on in between bites.

Do your part to keep those around you healthy. #SlowtheSpreadhttps://t.co/snYe5v55Rw pic.twitter.com/Y4fcDO5Zke

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) October 3, 2020