Das Fehlurteil

Wie sind wir hier gelandet? In Zeiten großer Verwirrung und Angst, in denen es sich anfühlt, als würden wir eine steile Straße hinunterstolpern, getrieben von einer angeblich unaufhaltsamen Katastrophe, könnte es hilfreich sein, sich einen Moment Zeit zu nehmen und zurückzublicken. Wie sind wir überhaupt auf diesen Weg geraten? Wer hat uns in diese Richtung geführt oder gelenkt? Waren wir schon einmal hier? Und vielleicht noch wichtiger: Wohin wird es uns führen?