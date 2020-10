Bill Gates: Wenn der Impfstoff wirkt könnte der reiche Westen ende 2021 zur Normalität zurückkehren

LONDON (Reuters) – Reiche Länder könnten bis Ende 2021 wieder nahe am Normalzustand sein, wenn ein COVID-19-Impfstoff funktioniert, bald fertig ist und in angemessenem Umfang verteilt wird, sagte Microsoft-Gründer Bill Gates am Dienstag.

“Ende nächsten Jahres können die Dinge wieder ziemlich nahe an die Normalität heranreichen – das ist der beste Fall”, sagte Gates, 64, gegenüber dem CEO Council des Wall Street Journal.

“Wir wissen immer noch nicht, ob diese Impfstoffe Erfolg haben werden”, sagte Gates. “Nun wird es eine Weile dauern, bis die Kapazität gesteigert werden kann. Und so wird die Verteilung innerhalb der USA und zwischen den USA und anderen Ländern ein sehr umstrittener Punkt sein”, sagte Gates.

Die von Pfizer/BioNTech und AstraZeneca/Oxford University entwickelten COVID-19-Impfstoffe sind zwei der führenden Kandidaten im Rennen um die erste Zulassung im Westen.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation sagte am Dienstag, dass ein Impfstoff gegen COVID-19 bis Ende des Jahres fertig sein könnte.

Gates, der mit Microsoft ein Vermögen gemacht hat, hat seitdem 36 Milliarden Dollar an die Bill & Melinda Gates Foundation gespendet, die sich gegen extreme Armut und schlechte Gesundheitsversorgung einsetzt.

Im vergangenen Monat unterzeichnete die Stiftung eine Vereinbarung mit 16 Pharmaunternehmen, die laut Gates dazu verpflichtet werden, die Produktion in einem beispiellosen Tempo zu steigern und sicherzustellen, dass zugelassene Impfstoffe so früh wie möglich eine breite Verteilung erreichen.

IMPFSTOFFRENNUNG

Russland hat seinen COVID-19-Impfstoff mit öffentlichen Massenimpfungen neben dem Versuch am Menschen vorangetrieben, was bei einigen Beobachtern die Besorgnis hervorrief, dass es dem nationalen Prestige Vorrang vor solider Wissenschaft und Sicherheit einräumte.

“Wir sprechen auch mit Russland und China”, sagte Gates. “Keiner ihrer Impfstoffe befindet sich in einer Phase III-Studie, die von einer hoch angesehenen Regulierungsbehörde überwacht wird.

Gates sagte, dass die russischen und chinesischen Impfstoffe aus wissenschaftlicher Sicht vollkommen gültige Projekte seien, aber das Fehlen einer gut angesehenen Phase-III-Studie könne ihre Attraktivität außerhalb ihrer jeweiligen Länder einschränken.

“Die westlichen Unternehmen sind bei der Durchführung dieser Phase-III-Studien weiter fortgeschritten, und wenn diese gut abschneiden und zu niedrigen Kosten angeboten werden, bezweifle ich, dass viele russische oder chinesische Impfstoffe außerhalb dieser Länder angeboten werden”, sagte er.

Gates fügte hinzu, dass man in den Vereinigten Staaten darüber nachdenken sollte, wie man die Zurückhaltung gegenüber einem COVID-19-Impfstoff verringern kann, wenn er fertig ist.

“Wissen Sie, hier in den USA sollten wir bereits darüber nachdenken, welche Stimmen dazu beitragen werden, das Zögern abzubauen. Und so können wir ein Impfniveau erreichen, das wirklich eine Chance hat, (es) zu stoppen”.

Auf die Frage, wer die konkurrierenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Bedürfnisse am besten in Einklang zu bringen vermochte, sagte Gates:

“Südkorea, Australien – da es sich um ein exponentielles Ereignis handelt, macht ein bisschen Intelligenz zu Beginn einen riesigen Unterschied”, sagte er.