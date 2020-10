Wie Impfungen die Natur von Kinderkrankheiten verändern

©nci – unsplash.com

Auch wenn es vielleicht Ihr erster Impuls ist: Senken Sie Fieber bitte nur, wenn es absolut notwendig ist! Denn dies kann dazu führen, dass sich Giftstoffe in Ihrem Körper oder dem Körper Ihres Kindes festsetzen und zu chronischen Krankheiten führen, die vermeidbar gewesen wären. Millionen machen diesen Fehler. Machen Sie ihn nicht auch!

In diesem Interview legt Dr. Thomas Cowan, ein praktizierender Arzt und Gründungsmitglied der Weston A. Price Foundation, seine Sichtweise zu Impfstoffen und Autoimmunerkrankungen dar, die das Thema seines neuesten Buches Vaccines, Autoimmunity, and the Changing Nature of Childhood Illness (Impfstoffe, Autoimmunität und die sich verändernde Natur von Kinderkrankheiten) ist. Dieses Buch ist aus der ziemlich einfachen Frage…..