Am Montag bat der Präsident den Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, den Prozess der Deklassifizierung weiterer Dokumente einzuleiten, die das verräterische Spionageprogramm der Obama-Regierung gegen die Trump-Kampagne entlarven.

In einem Gespräch mit “Fox and Friends” erklärte Meadows, dass Trump darum gebeten habe, “im Anschluss an einige der Forderungen, die Devin Nunes (R-Kalif.) und andere gestellt haben, eine Deklassierung in Gang zu bringen”, wobei Nunes das ranghöchste Mitglied des Geheimdienstausschusses des Weißen Hauses sei.

Obwohl er dies nicht näher erläuterte, wurde spekuliert, dass Meadows sich auf zwei zusammenfassende Dokumente bezog, die Nunes der “Sunday Morning Futures”-Moderatorin Maria Bartiromo, der er hofft, deklassieren zu können, sagte, wodurch Igor Danchenko, die Hauptquelle des falschen Steele-Dossiers, entlarvt würde.

Der in Washington lebende russische Staatsbürger Danchenko wurde vom FBI als mutmaßlicher Kreml-Spion untersucht. Danchenko machte auch fadenscheinige Behauptungen, die alle unbegründet waren und als Fakten in das Steele-Dossier aufgenommen wurden.

Wie sich herausstellt, ist Danchenko kein russischer Spion, sondern “ein Analyst aus Washington, der seine Informationen von Bekannten aus der Kindheit bezog”.

“Die amerikanische Öffentlichkeit muss die drei Berichte sehen, die wir zumindest von dem von den Demokraten angeheuerten russischen Spion kennen”, wird Nunes mit den Worten zitiert.

Nunes verwies auch auf weitere Geheimdokumente, die mit dem Direktor des National Intelligence (DNI) John Ratcliffe in Verbindung stehen. In einem Brief an die Vorsitzende des Justizausschusses des Senats, Lindsey Graham (R-S.C.), enthüllte Ratcliffe, dass der CIA bereits 2016 eine russische Geheimdienstanalyse erhalten hatte, die die gescheiterte Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton mit der Verschwörungstheorie der “russischen Kollusion” in Verbindung brachte.

Wir wissen jetzt, dass Clinton das Komplott am 26. Juli 2016 billigte, was sofort in Gang gesetzt wurde, um die Trump-Kampagne als im Bett mit den Russen auf zu zeigen, eine falsche Erzählung, die seither unter Linken fortbesteht.

Das Ziel war nicht nur, Trump wie einen Verräter aussehen zu lassen, sondern auch von Clintons eigenem E-Mail-Skandal abzulenken, der bis heute nicht vor Gericht gebracht wurde.

Laut Nunes sind die Dokumente, die er bereits gesehen hat, “rauchende Colts”, und das amerikanische Volk muss sie sehen. Trump scheint dem zuzustimmen, weshalb er Meadows aufgefordert hat, dies geschehen zu lassen.

